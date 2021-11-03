В российском регионе медики подделали 500 сертификатов о вакцинации

В Ульяновской области медработники продали 500 сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Ульяновской области сотрудники полиции выявили двух медицинских работников, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19. Всего они выдали более 500 таких документов, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

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Цена поддельных документов о прохождении COVID-вакцинации доходила до трех тысяч рублей. Полиция выяснила, что медработники вносили в государственные базы данные о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. Неиспользованные дозы препаратов медики утилизировали.

Во время обысков в больнице нашли и изъяли амбулаторные карты фиктивно вакцинированных людей и журнал учета вакцины от COVID-19. Заведено дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество с использованием служебного положения) и части 4 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России»).

В качестве подозреваемых допрошены двое медработников и один посредник. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в полиции.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело из-за незаконной выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19 сотрудником городской поликлиники. В настоящее время ведомство и руководство медицинской организации оказывают содействие правоохранительным органам в установлении виновных, фактов и причин произошедшего.