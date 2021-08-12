В Москве возбудили дело за подделку сертификатов о вакцинации в поликлинике

За подделку сертификатов о вакцинации в столичной поликлинике возбудили уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконной выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19 сотрудником городской поликлиники. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Факт подделки сертификатов выявили в столичной поликлинике № 64. В настоящее время ведомство и руководство медицинской организации оказывают содействие правоохранительным органам в установлении виновных, фактов и причин произошедшего.

Также отмечается, что депздрав Москвы регулярно проводит проверки методом «контрольной закупки» в целях контроля за выдачей сертификатов о вакцинации. При каждом подозрении на незаконное оформление документа проводится служебное расследование.

В июле в Брянске сотрудники полиции и ФСБ уличили российских врачей в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Медперсонал одной из больниц вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о прививках.