В России отреагировали на публикацию в The Lancet данных о «Спутнике Лайт»

Публикация в журнале The Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» — лишь первый шаг к признанию российских препаратов в Европе, она не ускорит процесс регистрации вакцины в ЕС. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил вышедшую в авторитетном медицинском издании статью заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.

Ранее журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В публикации, в частности, отмечалось, что вакцина демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Необходимо набраться терпения

По мнению Костинова, публикация о «Спутнике Лайт» в The Lancet направлена на то, чтобы укоренить у европейцев мысль о том, что российским препаратам можно доверять. «Это накопление доказательной базы, сигнал о том, что вакцина хорошая. Публикация в рецензированном журнале — это не то же самое, что упоминание в какой-то желтой прессе. Это сигнал, что препарат хороший, можно его регистрировать. Но нужно помнить, что весь остальной процесс регистрации очень длителен и направлен против нас», — отметил он.

Иммунолог подчеркнул, что для российских ученых опубликованные в The Lancet данные не являются новостью. Ранее в журнале публиковались данные по исследованию «Спутника V», напомнил Костинов, однако это не привело к тому, что вакцину зарегистрировали в Европе. Для того чтобы это произошло, следует набраться терпения, резюмировал эксперт.

«Процедура исследования вакцины в Европе более монотонная и длительная по времени. Так у них система создана. Все, что нам остается, это набраться терпения. Мы не ждем, что российскую вакцину назовут самой хорошей, этого не будет никогда, потому что совсем другая политика проводится в мире в отношении России. Поэтому мы доказываем эффективность нашей вакцины фактами», — заявил иммунолог.

Он отметил, что в Европе хватает собственных вакцин, именно поэтому регистрировать российские препараты там не торопятся. «Зачем им конкурент? Они получают большие деньги за свои вакцины, и делиться они не собираются. Так что нам остается только набраться терпения. Но, конечно, для нас важно международное признание, потому что у нас как-то принято, что все, что ни делается в России, все во вред», — высказался ученый.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко порекомендовал гражданам использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Для первой прививки он посоветовал рассматривать отечественные вакцины, в том числе и «Спутник V».

Слова главы ведомства подтвердил президент России Владимир Путин во время первого рабочего заседания саммита G20. Он заявил, что вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» можно использовать для улучшения эффективности остальных подобных препаратов.