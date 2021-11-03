Юрист оценил законность специального тестирования для выявления купивших QR-код

Специальное тестирование на проверку подлинности QR-кода о прививке против COVID-19 могут начать применять в отношении тех, кому положена обязательная вакцинация на основании закона. Так законность метода, о котором рассказали в центре Гамалеи, в разговоре с «Лентой.ру» оценил юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Например, приходит врач, который занимается переливанием крови, и он потенциально опасен, если заражен. Я думаю, что в закон внесут соответствующие поправки и сделают это тестирование обязательным», — считает специалист. Таким образом, некоторых россиян смогут законно проверять на наличие в крови специальных антител к белку аденовируса Ad26, который используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

В пример Юсуфов привел также обязательное тестирование водителей общественного транспорта перед выходом на рейс. Он напомнил, что такие работники обязательно проходят медосмотр. «Я думаю, здесь по аналогии просто для работников, для которых вакцинация обязательна, сделают тестирование», — пояснил он.

Ранее Юсуфов рассказал, что введение тестирования на наличие прививки от COVID-19 может привести к случаям уголовного преследования. По его словам, в России существует уголовная ответственность за подделку любого официального документа, который предоставляет какие-либо права или освобождает от обязанностей.

О появлении специального теста на наличие прививки стало известно ранее. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, подлинность документа о вакцинации подтвердит наличие в крови антител к аденовирусу Ad26.