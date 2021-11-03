Инфекционист объяснил необходимость теста на проверку подлинности вакцинации

Тест на проверку подлинности вакцинации «Спутником V» нужен для доказательства и проверки эффективности российского препарата. Так объяснил необходимость тестирования врач-инфекционист Евгений Тимаков, его цитирует РИА Новости.
«Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты», — сказал Тимаков.
Он добавил, что также необходимость тестирования связана с некоторыми различиями в протоколах лечения для привитых и непривитых. К тем, кто не вакцинировался, медики проявляют больше настороженности, подчеркнул инфекционист.
Тимаков заявил, что привитые от COVID-19 болеют легче.
3 ноября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста, который позволяет выявить, действительно ли человек привился от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. Специалист объяснил, что подлинность документа о вакцинации подтвердит наличие в крови антител к аденовирусу Ad26.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова высказалась о поддельных сертификатах о вакцинации и QR-кодах. По ее словам, те, кто занимается фальсификацией документов, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.