Инфекционист объяснил необходимость теста на проверку подлинности вакцинации

Тест на проверку подлинности вакцинации «Спутником V» нужен для доказательства и проверки эффективности российского препарата. Так объяснил необходимость тестирования врач-инфекционист Евгений Тимаков, его цитирует РИА Новости.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты», — сказал Тимаков.

Он добавил, что также необходимость тестирования связана с некоторыми различиями в протоколах лечения для привитых и непривитых. К тем, кто не вакцинировался, медики проявляют больше настороженности, подчеркнул инфекционист.

Тимаков заявил, что привитые от COVID-19 болеют легче.

3 ноября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста, который позволяет выявить, действительно ли человек привился от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. Специалист объяснил, что подлинность документа о вакцинации подтвердит наличие в крови антител к аденовирусу Ad26.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова высказалась о поддельных сертификатах о вакцинации и QR-кодах. По ее словам, те, кто занимается фальсификацией документов, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.