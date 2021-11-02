«Неофициально» переболевшим петербуржцам объяснили порядок получения QR-кода

Граждане, которые переболели коронавирусом «неофициально» (не обращаясь к врачу), могут подтвердить это, предоставив ПЦР или антиген-тест. Порядок объяснил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, его слова приводит «Фонтанка».

Он подчеркнул, что нельзя подтвердить перенесенную болезнь и получить QR-код при наличии антител в крови — как доказательство это приниматься не будет.

Лисовец добавил, что петербуржцы, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение.

«Если комиссия посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр», — отметил он. Оттуда эта информация попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код.

Также с 1 ноября QR-коды выдаются людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации».

