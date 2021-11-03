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Гинцбург раскрыл принцип работы теста на подделку сертификатов о вакцинации

Гинцбург: тест на антитела к белку аденовируса Ad26 выявит поддельный сертификат о вакцине
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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Он позволяет выявить, действительно ли человек привился от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат о вакцинации. Об этом пишут «Известия».

Аденовирус Ad26 используется в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» в качестве «транспорта» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. Гинцбург пояснил, что первый компонент «Спутника V» сделан на основе этого аденовируса, который у человека встречается крайне редко. Поэтому наличие антител к нему свидетельствует о том, что человек вакцинировался, объяснил ученый.

Что показывает анализ?

По словам Гинцбурга, подобный анализ в центре Гамалеи проводят уже около месяца. Кровь для исследования регулярно поставляют реанимационные отделения. Специалисты центра не находят антитела к аденовируса Ad26 примерно у 80 процентов пациентов в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы.

При этом, отметил он, некоторые больные, уже находясь в «таком плачевном состоянии», признаются, что на самом деле не вакцинировались против коронавирусной инфекции. Пока проверено около 50–60 человек, но работа в этом направлении продолжается.

Неточности анализа

При этом руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заметил, что биологический маркер не может считаться на 100 процентов точным. По его словам, если у человека не было предсуществующих антител к аденовирус Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого периода присутствия в организме. По мнению Волчкова, более точный результат теста можно получить, сравнивая образец крови человека, сданный до вакцинации, с пробой, взятой на месте же после прививки.

С ним согласен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов. Он пояснил, что аденовирусы Ad5 и Ad26 использовались при создании вакцины, так как люди уже могли до встречаться с одним из них до прививки, а наличие антител может снизить ее эффективность. Шансы на то, что в одном организме есть антитела к обоим аденовирусам, довольно малы, хотя по отдельности Ad5 и Ad26 могут встречаться у многих, отметил Ризванов.

Подделка сертификатов

О поддельных сертификатах о вакцинации ранее высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Она подчеркнула, что те, кто решил подделывать документы о вакцинации, должны помнить об ответственности за фальсификации.

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев назвал подделку сертификатов о вакцинации самообманом. По его словам, фальсификация грозит уголовной ответственностью. В случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую», добавил он.

О подделке сертификатов высказывались и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это неприемлемым и подчеркнул, что и в России, и в странах Евросоюза власти ведут активную борьбу с нарушителями.

Что говорит закон?

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Сенатор напомнил, что подделка QR-кодов, которые были необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве летом, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей, напомнил он.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в ведомстве продолжают расследовать дела об изготовлении поддельных сертификатов, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и фиктивных медотводов от вакцинации.

По ее словам, за полгода полицейские завели 503 дела на 293 человека за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Всего во втором полугодии 2021 года заблокировано более двух тысяч сайтов, распространяющих подобные документы.


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