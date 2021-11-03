Гинцбург раскрыл принцип работы теста на подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Он позволяет выявить, действительно ли человек привился от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат о вакцинации. Об этом пишут «Известия».

Аденовирус Ad26 используется в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» в качестве «транспорта» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. Гинцбург пояснил, что первый компонент «Спутника V» сделан на основе этого аденовируса, который у человека встречается крайне редко. Поэтому наличие антител к нему свидетельствует о том, что человек вакцинировался, объяснил ученый.

Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат Александр Гинцбург глава Центра имени Гамалеи

Что показывает анализ?

По словам Гинцбурга, подобный анализ в центре Гамалеи проводят уже около месяца. Кровь для исследования регулярно поставляют реанимационные отделения. Специалисты центра не находят антитела к аденовируса Ad26 примерно у 80 процентов пациентов в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы.

При этом, отметил он, некоторые больные, уже находясь в «таком плачевном состоянии», признаются, что на самом деле не вакцинировались против коронавирусной инфекции. Пока проверено около 50–60 человек, но работа в этом направлении продолжается.

Неточности анализа

При этом руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заметил, что биологический маркер не может считаться на 100 процентов точным. По его словам, если у человека не было предсуществующих антител к аденовирус Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого периода присутствия в организме. По мнению Волчкова, более точный результат теста можно получить, сравнивая образец крови человека, сданный до вакцинации, с пробой, взятой на месте же после прививки.

С ним согласен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов. Он пояснил, что аденовирусы Ad5 и Ad26 использовались при создании вакцины, так как люди уже могли до встречаться с одним из них до прививки, а наличие антител может снизить ее эффективность. Шансы на то, что в одном организме есть антитела к обоим аденовирусам, довольно малы, хотя по отдельности Ad5 и Ad26 могут встречаться у многих, отметил Ризванов.

Подделка сертификатов

О поддельных сертификатах о вакцинации ранее высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Она подчеркнула, что те, кто решил подделывать документы о вакцинации, должны помнить об ответственности за фальсификации.

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев назвал подделку сертификатов о вакцинации самообманом. По его словам, фальсификация грозит уголовной ответственностью. В случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую», добавил он.

О подделке сертификатов высказывались и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это неприемлемым и подчеркнул, что и в России, и в странах Евросоюза власти ведут активную борьбу с нарушителями.

Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Что говорит закон?

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Сенатор напомнил, что подделка QR-кодов, которые были необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве летом, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей, напомнил он.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в ведомстве продолжают расследовать дела об изготовлении поддельных сертификатов, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и фиктивных медотводов от вакцинации.

По ее словам, за полгода полицейские завели 503 дела на 293 человека за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Всего во втором полугодии 2021 года заблокировано более двух тысяч сайтов, распространяющих подобные документы.