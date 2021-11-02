ЕС выразил надежду на расследование Россией случаев торговли COVID-сертификатами

Евросоюз выразил надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами, в том числе европейского образца. Об этом заявили в представительстве ЕС в России, передает РБК.

«Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — отметили там. В представительстве напомнили, что фальсификация документов запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.

В июне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до одного года.