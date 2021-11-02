МВД заблокировало более двух тысяч сайтов за поддельные сертификаты о вакцинации

МВД: в России возбуждено более 500 дел за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

За полгода полицейские завели 503 дела на 293 человека за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в ведомстве продолжают расследовать дела об изготовлении поддельных сертификатов, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и фиктивных медотводов от вакцинации.

Всего во втором полугодии 2021 года заблокировано свыше двух тысяч сайтов, распространяющих подобные документы.

Ранее в ЕС выразили надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами, в том числе европейского образца. В представительстве напомнили, что фальсификация документов запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.