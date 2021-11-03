Медицинский журнал Lancet опубликовал статью Центра Гамалеи о «Спутнике Лайт»

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра имени Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — говорится в официальном заявлении.

В ходе исследования было выявлено, что большинство побочных явлений у участников были средними или мягкими. Также стало известно, что серьезных нежелательных реакций на «Спутник Лайт» не было зарегистрировано.

Отмечается, что РФПИ выступил спонсором исследования эффективности вакцины.

Ранее сообщалось об обновленных методических рекомендациях касательно использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам использовать ее только для повторной вакцинации.