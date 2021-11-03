Вирусолог Центра Гамалеи прокомментировал дефицит «Спутника Лайт» в России

На дефицит вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» могла повлиять ревакцинация россиян, которые привились шесть месяцев назад «Спутником V». Так недостаток препарата в регионах России прокомментировал «Ленте.ру» Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи — центра, разработавшего вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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«Данная вакцина рекомендована для ревакцинации, — объяснил Альтштейн. — Сейчас такое время, когда люди, которые привились шесть месяцев назад, получают свою ревакцинацию. Недостаток “Спутника Лайт” может быть связан с этим фактором».

При этом он допустил, что в регионах могут быть чисто снабженческие проблемы, хотя «вакцина должна поставляться, вакцина производится».

Ранее из ряда регионов России поступали сообщения о подошедших к концу запасах «Спутника Лайт». В частности, дефицит препарата был отмечен в Воронежской области, Санкт-Петербурге, Кургане, Вологодской области и Красноярском крае. 1 ноября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил о решении проблемы нехватки вакцины от коронавируса.

2 ноября стало известно, что в Пермском крае запретили использовать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации. Ближайшее поступление этого препарата намечено на вторую декаду ноября.