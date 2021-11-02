Российский инфекционист назвал категорию людей для вакцинации «Спутником Лайт»

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» целесообразно использовать прежде всего тем, кто хочет повторно вакцинироваться или уже переболел COVID-19. Такую категорию людей назвал главный внештатный инфекционист Минздрава, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. Его слова приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что препарат не подойдет для первичной вакцинации. В случае, если человек не перенес коронавирусную инфекцию и не привился ранее, ему необходимо вводить двухкомпонентную вакцину.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о новых методических рекомендациях касательно вакцины «Спутник Лайт». Согласно им препарат можно использовать только для повторной вакцинации.