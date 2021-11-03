В России начнут сообщать следователям об антипрививочниках

Региональные отделения Росздравнадзора получили предписание сообщать в Следственный комитет (СК) и прокуратуру сведения о гражданах, участвующих в антипрививочной кампании. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора. Подлинность документа подтвердила пресс-служба ведомства.

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Сотрудники Росздравнадзора будут обязаны сообщать правоохранительным органам об антипрививочниках, так как их деятельность может содержать в себе признаки распространения заведомо ложной информации.

По данным источника издания, письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что Минздрав был жестко настроен против антипрививочного движения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между антипрививочниками и теми гражданами, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, первые выступают против подобных препаратов в принципе, когда вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией.