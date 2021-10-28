Российский вирусолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19

В ближайшие три недели в России будет наблюдаться рост заболеваемости и смертности пациентов c COVID-19. Такой прогноз дал российский врач-вирусолог Евгений Тимаков. Его слова приводит ТАСС.

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«Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем. Поэтому это не последние цифры, которые мы увидим. Как минимум три недели еще будет рост», — заявил Тимаков. Врач добавил, что сейчас вирус передается легче, поэтому риску подвержены все возрастные группы.

Тимаков высказал удивление реакцией населения на ограничительные меры — вместо того чтобы привиться, граждане скупают билеты за границу. По его словам, российские туристы могут привезти из других стран новые мутации вируса, что послужит дополнительным импульсом к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее Тимаков рассказал, в чем разница между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. Медик объяснил, что первые выступают против подобных препаратов в принципе, а вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией.

В России за минувшие сутки впервые выявили 40 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — это максимум с начала пандемии.