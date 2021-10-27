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Врач объяснил разницу между антипрививочниками и невакцинированными

Инфекционист Евгений Тимаков: антипрививочников очень мало, есть сомневающиеся люди
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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, в чем разница между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. В разговоре с NEWS.ru медик объяснил, что первые выступают против подобных препаратов в принципе, а вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией.

По его словам, чтобы люди решились на прививку, им необходимо дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики. «Рассказать о побочных эффектах, о возможных реакциях, чтоб не шушукались по соцсетям», — сказал Тимаков и уточил, что антипрививочников очень мало — около пяти процентов. Гораздо больше тех, кто переживает по поводу «массовых вбросов неподтвержденных данных о якобы массовой смертности».

Врач призвал не запугивать россиян аргументами «вакцинируйся от коронавируса или умри», а озвучивать простые факты и статистику. Например, что многие переносят COVID-19 после вакцинации в более легкой форме.

«Коронавирус мимо нас не пройдет. Иммунитет можно выработать двумя путями — либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться», — заключил Тимаков.

Ранее он заявил, что новая волна пандемии COVID-19 станет для россиян самой тяжелой. По его словам, ситуация стабилизируется только к середине декабря.

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