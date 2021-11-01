В российском госпитале с прикинувшимся медиком мужчиной выявили нарушения

В госпитале в Томске, где внук прикинулся врачом ради ухода за бабушкой, выявили нарушения

В Томской области выявили нарушения в госпитале, где внук на протяжении трех дней под видом врача ухаживал за больной коронавирусом бабушкой, сообщается на сайте регионального Росздравнадзора.

Проверка показала, что в данном медучреждении нарушали закон «Об основах охраны здоровья граждан», не оказывая доступную и качественную помощь. Руководство госпиталя обязали устранить выявленные нарушения.

30 октября переодевшийся медиком в томском госпитале мужчина рассказал о смерти бабушки.

По словам россиянина, изначально его 84-летняя бабушка попала в медучреждение с пневмонией, ее легкие были поражены на 18 процентов. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. Тогда он переоделся в форму медика, проник в «красную зону» госпиталя и снял все происходящее на видео. Он также рассказал, что нашел пенсионерку в экскрементах, с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски.

После публикации видеозаписи с фактами ненадлежащего ухода за пациентами власти решили проверить организацию помощи больным COVID-19 в томском госпитале. При этом сами медики заявили, что пациентка получала полный комплекс лечения, за ней осуществлялся надлежащий уход, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Что касается самого россиянина, после скандальной истории он лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.