Госпиталь с прикинувшимся медиком ради ухода за бабушкой россиянином проверят

Госпиталь в Томске с прикинувшимся медиком для ухода за бабушкой внуком проверят

Власти проверят организацию помощи больным COVID-19 в томском госпитале, где россиянин прикинулся медиком и прошел в красную зону ради того, чтобы помочь лишенной ухода бабушки. Соответствующая информация опубликована на сайте Росздравнадзора по Томской области.

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«Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами», — говорится в сообщении ведомства.

По словам мужчины, его 84-летняя бабушка попала в медучреждение с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. Тогда он переоделся в форму медика, проник в красную зону госпиталя и снял все происходящее на видео.

Сам россиянин рассказал, что охрана на входе в больницу его не проверяла. На видео попал момент, как мужчина отдает указания медработникам, которые приняли его за доктора.