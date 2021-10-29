Прикинувшегося врачом ради ухода за бабушкой россиянина уволили

Жителя Томска, который прикинулся врачом ради того, чтобы помочь лишенной ухода медиков бабушке, уволили с работы, где он трудился сварщиком. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Начальник позвонил, сказал: "Нам яркие личности не нужны, всего доброго". Благодаря этой новости я остался совсем без средств», — рассказал мужчина.

Россиянин отметил, что боится не найти новую работу в родном городе, а без денег ухаживать за бабушкой не получится. Мужчина упомянул, что его жене после инцидента позвонили из больницы. Медики якобы сказали, что его бабушку нужно забрать из медучреждения, а после написать отказ от лечения.

По словам мужчины, его 84-летняя родственница попала в госпиталь с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат, не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. После этого он переоделся в форму медика, проник в красную зону больницы, где заснял все происходящее на видео.

Сам россиянин рассказал, что охрана на входе в больницу его не проверяла. На видео попал момент, как мужчина отдает указания медработникам, которые приняли его за доктора.