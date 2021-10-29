Стало известно количество регионов России с ухудшившейся эпидситуацией

За неделю в 13 регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация по COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Вице-премьер призвала россиян учитывать индикацию на тепловой карте, которая находится на портале стопкоронавирус.рф. Она также отметила, что на сегодняшний день на карте нет ни одного «зеленого» региона.

По словам Голиковой, планы россиян отправиться в путешествия во время длинных выходных вызывают беспокойство. Также она напомнила об ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса.

Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала категорию россиян, которая чаще всего заражается коронавирусом. По ее словам, чаще COVID-19 болеют люди старше 65 лет.