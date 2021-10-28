В Роспотребнадзоре назвали чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян

Роспотребнадзор: чаще всего коронавирусом в России заражаются люди старше 65 лет

Чаще всего коронавирусной инфекцией в России в настоящее время заражаются пожилые люди, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти. «В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом в стране растет последние шесть недель. Она подчеркнула, что по итогам прошедшей недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6 процента выше, чем на предыдущей неделе.