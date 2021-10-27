Голикова заявила о росте заболеваний коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом в стране растет последние шесть недель. Ее слова передает ТАСС.

Она подчеркнула, что по итогам прошедшей недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6 процента выше, чем на предыдущей неделе.

Ранее Голикова заявила об угрозе ухода врачей из профессии в связи с пандемией COVID-19. Она отметила, что в настоящее время в России наблюдается отрицательный баланс по притоку кадров в сферу здравоохранения.

В России за минувшие сутки выявили 36 582 новых случая COVID-19. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и в Московской области (2670).