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Голикова заявила об угрозе ухода из профессии врачей из-за пандемии

Вице-премьер России Голикова: врачи будут уходить из профессии из-за выгорания в пандемию
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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Правительство России / Globallookpress.com

В России врачи больше остальных подвержены последствиям пандемии коронавируса, это может стать причиной их ухода из профессии из-за выгорания во время работы в данный период, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время в России наблюдается «отрицательный баланс» по притоку кадров в здравоохранение. Голикова подчеркнула, что врачи и медицинский персонал, работающие в красной зоне, серьезно подвержены последствиям коронавируса.

Голикова указывала на дефицит кадров в сфере здравоохранения. По ее словам, данный фактор во многих российских регионах определяет уровень доступности медицинской помощи.

Ранее вице-премьер рассказала, что при соблюдении мер против распространения коронавируса период нерабочих дней, который пройдет с 30 октября по 7 ноября, не будет продлен.

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