Собчак вступилась за проникшего в «красную зону» ради помощи бабушке россиянина

Собчак об увольнении прикинувшегося врачом ради бабушки: в другой стране он был бы героем

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за россиянина, который прикинулся врачом и проник в «красную зону» больницы ради помощи бабушке. По ее словам, жителя Томска уволили незаслуженно и в другой стране он был бы героем. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По ее мнению, в России живут «гениальные и прекрасные люди», а житель Томска, который отважился на такой поступок — «простой мужчина с огромным сердцем», который так сильно любит бабушку, что готов приходить в «красную зону», идти на обман, чтобы пожилой родственнице было хорошо.

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«И вот в чем разница менталитета! В другой стране такому человеку за такой поступок дали бы премию на работе, назвали бы героем, а здесь оставляют без средств к существованию», — написала Собчак. Она отметила, что увольнение мужчины с комментарием начальства «нам тут яркие личности не нужны» и требованием больницы забрать после инцидента пожилую больную женщину домой отражает положение дел в России.

Телеведущая назвала произошедшее кошмаром и ужасом и выразила надежду на то, что у мужчины все наладится, что ему предложат работу в городе.

Ранее сообщалось, что после скандальной истории внук пожилой россиянки лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.

По его словам, 84-летняя бабушка попала в госпиталь с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что медики не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. После он переоделся в форму врача, проник в «красную зону» учреждения, где заснял все происходящее на видео.

При этом в отделении терапии коронавирусного госпиталя в Томске заявили, что пациентка получала полный комплекс лечения, за ней осуществляется надлежащих уход, но в настоящее время ее состояние оценивается как средней степени тяжести.