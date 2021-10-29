Врачи рассказали свою версию ситуации со «спасенной» от медиков внуком бабушки

Врачи рассказали, что при поступлении в госпиталь Томска бабушка была в плохом состоянии

При поступлении в госпиталь якобы спасенная от медиков внуком бабушка была в плохом состоянии. Свою версию ситуации рассказала Антонина Стойлова, заведующая отделением терапии коронавирусного госпиталя в Томске в интервью РЕН ТВ.

По ее словам, у пожилой пациентки были серьезные пролежни на бедре и в районе промежности. Вместе с тем врач отметила, что сам внук признал: бабушка плохо питается и давно не принимает препараты от болезни Альцгеймера. В настоящее время состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

«Пациентка получает полный комплекс лечения, за ней осуществляется уход, смена памперсов ежедневная, если это нужно, протирание моцераций на бедре и на промежности. При поступлении эти моцерации уже были, и они зафиксированы в приемном отделении врачом при осмотре», — заключила Стойлова.

Ранее сообщалось, что после скандальной истории внук пожилой россиянки лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.

По словам мужчины, его 84-летняя бабушка попала в госпиталь с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что медики не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. После он переоделся в форму врача, проник в красную зону учреждения, где заснял все происходящее на видео.

Мужчина рассказал, что охрана на входе в госпиталь его не проверяла. На видео попал момент, как россиянин отдает указания медработникам, которые приняли его за доктора.