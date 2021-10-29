Прикинувшийся врачом ради ухода за бабушкой россиянин заявил о шквале критики

Житель Томска, который ради ухода за бабушкой прикинулся врачом, после огласки в СМИ столкнулся со шквалом критики. Его поступок начали преподносить как хайп, сообщает «360» в своем Telegram-канале.

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Молодой человек признался, что просил местных журналистов скрыть его лицо в сюжете. Он подчеркнул, что после всей истории отношение медиков к родственнице россиянина поменялось.

«Бабушке перевязали все синяки, поменяли подгузник, постельное, у бабушки якобы все хорошо. Они сделали это не потому, что надо, а потому, что проверка», — заявил житель Томска, назвав происходящее «показухой».

Ранее стало известно, что после скандальной истории россиянин лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.

По словам мужчины, его 84-летняя родственница попала в госпиталь с пневмонией. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат, не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. После этого он переоделся в форму медика, проник в красную зону больницы, где заснял все происходящее на видео.

Россиянин рассказал, что охрана на входе в больницу его не проверяла. На видео попал момент, как мужчина отдает указания медработникам, которые приняли его за доктора.