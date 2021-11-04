В России выявили 40 217 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 40 217 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 40 217 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 673 860. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 40 443 случая заражения.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271) и Московской области (2732). Меньше всего — в Магаданской области (39), Чукотском (18) и Ненецком (16) автономном округах.

За сутки зарегистрированы рекордные 1195 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 243 255 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 31 928, общий — 7 477 366.