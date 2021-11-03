В России выявили 40 443 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 40 443 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 633 643. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 3 ноября.

40 443 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 39 008 случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269) и в Московской области (2744). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (35 случаев).

За сутки скончались 1 189 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 242 060 человек.