В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России в четыре раза

Мурашко: темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились в четыре-пять раз

Темпы вакцинации от коронавируса в России увеличились в четыре-пять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область, его цитирует РИА Новости.

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По словам Мурашко, экспертиза детской вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V» близка к завершению.

Министр также рассказал о поставках дополнительных объемов «Спутника Лайт» — они начнутся с 8 ноября. Он подчеркнул, что власти видят высокую востребованность препарата.

Ранее о возросших в стране темпах вакцинации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что при этом уровень коллективного иммунитета среди взрослого населения пока не достигнут, он должен составлять не менее 80 процентов.