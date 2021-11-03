Иммунолог оценил результаты нерабочих дней

Иммунолог Николай Крючков назвал отмену нерабочих дней в Москве, введенных на такой короткий срок, странной и бессмысленной. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил соответствующую инициативу властей столицы, отметив, что нерабочие дни не могли значительно сказаться ни на темпах вакцинации, ни на ежедневном приросте заболеваемости, ощутимый результат мог бы наступить только после месяца ограничительных мер.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября.

«Это странно, — заметил Крючков. — Понятно, что нерабочие дни ввели для того, чтобы стимулировать вакцинацию. Так же, если помните, было и летом с вводом QR-кодов: тогда вакцинация резко пошла вверх, какое-то время продержалась, а потом, когда все ограничения отменили перед выборами, упала настолько, что темпы оказались даже ниже, чем до введения QR-кодов».

Сейчас, по словам иммунолога, темпы вакцинации в разных регионах выросли в три-четыре раза, что является очень хорошим показателем. Еще один такой же месяц мог бы серьезно продвинуть вперед прививочную кампанию.

«Но для этого нужно время. В одной неделе ограничений нет никакого смысла, максимум, что можно получить, — короткий всплеск вакцинации. Хотя, конечно, непонятно, что будет теперь. Если, например, всех людей оставят на дистанционке, разгрузив так общественный транспорт и социальные контакты, может, ситуацию и удастся проконтролировать. В противном случае толку никакого не будет», — заключил медик.

О введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября Собянин объявил 21 октября.