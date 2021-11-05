Голикова перечислила 10 регионов с ухудшившейся ситуацией по коронавирусу

Голикова: обстановка по COVID-19 ухудшилась в Татарстане, Чувашии и еще 8 регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила 10 регионов России, где за неделю ухудшилась обстановка по коронавирусу. Ее слова передает РИА Новости.

В этот перечень вошли Республики Тува, Татарстан и Чувашия, а также Белгородская, Челябинская, Магаданская, Тюменская, Саратовская, Ярославская области и Красноярский край.

При этом, по ее словам, почти во всех субъектах страны заработали QR-коды для посещения общественных мест, общепита, госучреждений и культурных мероприятий. Для предотвращения развития пандемии внутри страны важно наращивать темпы вакцинации и пресекать фальсификацию документов о прививках, подчеркнула вице-премьер.

По официальным данным оперштаба, В России зафиксировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447.