Голикова назвала сроки окончания пандемии в России

Сроки окончания пандемии в России зависят от вакцинации от коронавируса и пресечения фальсификации документов о прививках. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова цитируют в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, за неделю ситуация с распространением коронавируса осложнилась в десяти регионах России. Она отметила, что уже практически повсеместно были введены QR-коды для посещения государственных учреждений, культурных объектов и мест общепита.