Мурашко назвал сроки поставки дополнительных объемов «Спутника Лайт» в регионы

Поставки дополнительных объемов отечественной вакцины «Спутник Лайт» в регионы России начнутся с 8 ноября. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр отметил, что власти видят высокую востребованность препарата.

Ранее сообщалось, что с дефицитом «Спутника Лайт» столкнулись несколько российских регионов — Воронежская и Вологодская области, Красноярский край, а также Курган и Санкт-Петербург. В Пермском крае препарат запретили использовать для первичной вакцинации — он будет доступен тем, кто проходит ревакцинацию.

Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи предположили, что причиной нехватки вакцины стали локдаун, ревакцинация и перебои в поставках.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, эффективность «Спутника Лайт» и «Спутника V» выше, чем у многих зарубежных препаратов.