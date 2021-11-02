В российском регионе запретили применять «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

В Пермском крае «Спутник Лайт» запретили использовать для первичной вакцинации от COVID-19

Жителям Прикамья запретили применять для первичной вакцинации препарат «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Пермь Открытая».

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Этот препарат позволят использовать в регионе только для ревакцинации тех россиян, которые переболели COVID-19 в течение шести месяцев. Уточняется, что эти рекомендации носят временный характер.

По информации регионального Минздрава, препарат «Спутник V» есть во всех поликлиниках и мобильных пунктах. Ближайшее поступление «Спутника Лайт» в Пермский край намечено на вторую декаду ноября.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов заявил, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» целесообразно использовать прежде всего тем, кто хочет повторно вакцинироваться или уже перенес COVID-19.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сравнивая российские вакцины с зарубежными заявил, что показатели «Спутника V» и «Спутника Лайт» выше, чем у многих иностранных вакцин.