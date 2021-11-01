В Роспотребнадзоре опровергли признание иностранных вакцин в Ленобласти

В музеи Ленинградской области не пустят посетителей, которые привиты иностранными вакцинами от COVID-19. Информацию пресс-службы правительства региона о признании зарубежных вакцин опровергли в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе ведомства сообщили, что признание иностранных вакцин не согласовывалось с руководителем регионального Роспотребнадзора.
О том, что в музеи Ленобласти будут пускать привитых иностранными вакцинами от коронавируса посетителей, стало известно 1 ноября. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что вопрос согласовали на еженедельном аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.