Российский регион впервые признал иностранные вакцины от COVID-19

Власти Ленинградской области первыми в России признали действующими иностранные вакцины от COVID-19 при посещении театров и музеев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передают «Известия».
Вопрос о признании зарубежных вакцин согласовали на еженедельном аппаратном совещании в понедельник, 1 ноября, губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.
Тогда как иностранцы в Санкт-Петербурге смогут пройти в общественные места после вакцинации только российскими препаратами.
Ранее в Санкт-Петербург на фармацевтическую базу поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал наращивать в городе темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Он пояснил, что для этого в Северной столице открыты прививочные пункты не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах.