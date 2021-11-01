Российский регион впервые признал иностранные вакцины от COVID-19

Власти Ленобласти признали иностранные вакцины от COVID-19 при посещении музеев и театров

Власти Ленинградской области первыми в России признали действующими иностранные вакцины от COVID-19 при посещении театров и музеев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передают «Известия».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Вопрос о признании зарубежных вакцин согласовали на еженедельном аппаратном совещании в понедельник, 1 ноября, губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.

Тогда как иностранцы в Санкт-Петербурге смогут пройти в общественные места после вакцинации только российскими препаратами.

Ранее в Санкт-Петербург на фармацевтическую базу поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал наращивать в городе темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Он пояснил, что для этого в Северной столице открыты прививочные пункты не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах.