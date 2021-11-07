Дерматологи предупредили россиян о новом симптоме коронавируса

Почти у каждого пятого пациента, заразившегося COVID-19, наблюдаются кожные признаки болезни. В частности, у заболевших зафиксировали новый симптом — «ковидные пальцы», при котором кончики пальцев рук и ног краснеют, как при обморожении, сообщают «Известия».

Признаки «ковидных пальцев»

Дерматологи назвали «ковидные пальцы» ложным обморожением пальцев. При этом симптоме у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, они также покрываются пузырьками и гнойниками. Картина в целом напоминает состояние обморожения, однако не приносит людям дискомфорта, предупредили россиян врачи.

20 процентов заболевших COVID-19 сталкиваются с кожными симптомами болезни

Медики утверждают, что «ковидные пальцы» входят в группу ангиитов. Это заболевания, возникающие из-за иммунопатологического воспаления сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Наиболее частым признаком таких проявлений является воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов.

По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»

Полученную информацию о новом симптоме коронавируса эксперты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» (ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ») и медики городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, включая ее главного врача Дениса Проценко, включили в статью «Поражения кожи и ее придатков при COVID-19», опубликованную в журнале «Московская медицина».

Причины появления «ковидных пальцев»

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина заявила, что «ковидные пальцы» наиболее часто возникают у детей и подростков, однако встречаются и у взрослых. По ее мнению, симптом возникает по двум причинам: из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, отвечающих за создание внутренней оболочки сосудов.

Медик объяснила, что иммунная система человека реагирует на инфекцию таким образом, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только COVID-19, но и клетки кожи. В это же время эндотелиальные клетки формируют барьер между кровью и тканями, а также синтезируют и выделяют значительное количество биологически активных веществ.

По словам Петиной, именно дисфункция эндотелия объясняет частоту тромбозов и высокий риск осложнений для пациентов с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина. Поэтому ложные обморожения сигнализируют о том, что у человека существуют серьезные сбои в работе организма.

Другие кожные заболевания при COVID-19

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Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима добавила, что высыпания на коже могут быть признаком ранней формы коронавируса, когда пациент еще не знает о своей болезни. Об этом ранее заявляли и в Роспотребнадзоре. Высыпания проявляются в любых местах тела — на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости и носоглотке.

Кроме того, при COVID-19 участилась другая проблема — прорежение и выпадение волос на коже головы. В целом кожные симптомы коронавируса медики диагностируют достаточно редко. Наиболее распространенными последствиями болезни остаются неврологические осложнения, рассказал в интервью с «Лентой.ру» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

При коронавирусе дерматолог в первую очередь призвала обращать внимание на ноги, поскольку нередко страдают стопы и пальцы. Они могут изменить цвет возле ногтевой пластины — аналогичный признак встречается и при осмотре рук. «В практике было несколько таких пациентов, у которых прыщи обсыпали голову, но при этом больше нигде не были зафиксированы», — заключила она.

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова заявила, что часто коронавирус провоцирует развитие кожных заболеваний.

Мы сталкиваемся с хроническими заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема и другие), часть из которых после перенесенного COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело. Кроме того, нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции Ольга Олисова Врач, профессор, доктор медицинских наук

Медики отмечают, что высыпания, появляющиеся при COVID-19, необходимо систематизировать. Однако они часто протекают по типу ангиитов. Иногда верифицировать их затруднительно, поэтому врачи описывают их как «пятнистые, папулезные высыпания» или характеризируют их по типу обморожения конечностей.

Ранее дерматолог Станислав Арканников раскрыл последствия коронавируса для кожи. Он отметил, что она является «зеркалом организма». По мнению Арканникова, кожа сильно страдает от COVID-19.