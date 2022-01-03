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В Роспотребнадзоре раскрыли опасный симптом коронавируса у детей

Эпидемиолог Горелов допустил появление у детей похожих на обморожение «ковидных пальцев»
Начало событий в новости Дерматологи предупредили россиян о новом симптоме коронавируса

Фото: Pixabay

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у детей может проявляться опасный симптом COVID-19 — «ковидные пальцы», сообщает РИА Новости.

Эпидемиолог рассказал, что у детей разного возраста коронавирус проявляется иначе. Кроме респираторных явлений, у несовершеннолетних наблюдаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного коронавируса возникают проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой и органами дыхательной системы.

Горелов также раскрыл проявление «ковидных пальцев» у детей. Он отметил, что этот симптом является похожим на обморожение.

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«Сравнительно недавно ученые описали так называемые "ковидные пальцы" — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — напомнил он.

Ученый добавил, что пневмония наиболее часто наблюдается у детей старше семи лет. При этом у подростков поражение легких может стать таким же, как у взрослых. В тяжелой форме коронавирус проявляется у детей до года, подростков и детей обладающих соматической сопутствующей хронической патологией или врожденными пороками.

Ранее дерматологи предупредили россиян о новом симптоме коронавируса — ложном обморожении пальцев, или «ковидных пальцах». При этом признаки у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, покрываясь пузырьками.

Марина Совина
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