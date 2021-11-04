Врач сообщила об участившейся проблеме после COVID-19

Дерматолог-трихолог Елена Климкина в беседе с РИА Новости сообщила, что у пациентов, переболевших COVID-19, участилась проблема выпадения волос.

По ее словам, пациенты все чаще начали жаловаться на прорежение и выпадение волос на коже головы после коронавируса. Дело в том, что во время заболевания COVID-19 страдает весь организм, как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения.

«При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания», — сказала врач, пояснив, что это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы.

Трихолог подчеркнула, что алопеция возникает не постепенно, а внезапно, и это вызывает у пациентов панику. При этом определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждого пациента обязательно осматривают с помощью трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. «Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту — это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи», — сказала она.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что неврологические осложнения являются самым распространенным последствием перенесенного коронавируса: пациенты сталкиваются с аносмией (потерей обоняния), парестезией (нарушение чувствительности кожи).