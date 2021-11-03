Эпидемиолог ВОЗ дал рекомендации по срокам и препаратам для ревакцинации

Иммунная защита после прививки от коронавируса сохраняется лишь несколько месяцев, поэтому людям нужно обязательно проходить ревакцинацию третьей дозой. Такую рекомендацию дал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины

По его словам, пожилые люди в числе первых были вакцинированы, а приобретенный иммунитет у них сохраняется меньшее количество времени, поэтому их необходимо ревакцинировать в приоритетном порядке. «Наилучший вариант — ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессах их синтеза», — рассказал Мас-Кома в беседе с «Лентой.ру».

Говоря о выборе сроков ревакцинации, эпидемиолог отметил, что ученым еще предстоит выяснить стоит ли ее делать ежегодной, как в случае с гриппом, или более частой — раз в несколько месяцев. «Это также может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий — для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, что вызвано их возрастом или другими проблемами со здоровьем», — добавил он.

Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что одни лишь вакцины против коронавируса не смогут положить конец пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса, внедрять новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок.