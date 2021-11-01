Число жертв коронавируса в мире превысило пять миллионов

Общее число жертв пандемии коронавируса в мире превысило пять миллионов. Об этом сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, всего в мире более 246 миллионов человек на данный момент заражены вирусом COVID-19. По информации на утро 1 ноября, число летальных исходов в результате заболевания достигло 5 000 425.

На первом месте по числу заболевших и умерших от осложнений инфекции остаются США. От последствий коронавируса в стране скончались более 745 тысяч граждан. Вторую позицию в антирейтинге университета Хопкинса занимает Соединенное Королевство, где число жертв пандемии COVID-19 достигло 141 тысячи, а вирус выявили у девяти миллионов жителей.

Ранее стало известно, что разведывательное сообщество США отвергло версию о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие. В то же время аналитики американской разведки назвали правдоподобными обе ведущие версии о происхождении вируса: в естественной среде или в лабораторных условиях.