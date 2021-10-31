Коронавирус добрался до «края света»

В Тонга коронавирус выявили у туриста из Новой Зеландии

Коронавирус выявили у туриста, прибывшего из Новой Зеландии на «край света» — тихоокеанское островное государство Тонга, пишет Daily Mail.

В воскресенье, 31 октября, в Королевстве Тонга зафиксировали первый случай COVID-19. Путешественника, добравшегося до полинезийского государства, закрыли на карантин. До этого стране удавалось избегать пандемии, так как власти закрыли границы практически сразу после появления инфекции.

Правительство приняло меры из-за опасений, что система здравоохранения не справится с заболеванием. Власти решают, как можно предотвратить распространение заболевания. В понедельник, 1 ноября, они могут принять решение о карантине.

Численность населения Тонга составляет 106 тысяч человек. Несмотря на то, что коронавирус не проникал в страну, жителей вакцинируют от COVID-19.

Ранее власти норвежского архипелага Шпицберген рассказали о заражении коронавирусом моряка траулера. Вирус нашли у работника российского судна, стоящего на рейде около острова Медвежий.