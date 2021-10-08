Российский моряк заразил коронавирусом «край света»

Власти норвежского архипелага Шпицберген рассказали о заражении коронавирусом моряка траулера, пишет «Российская газета».

Вирус нашли у работника российского траулера, стоящего на рейде около острова Медвежий — в так называемом «краю света». Больного COVID-19 на вертолете госпитализировали в больницу главного населенного пункта архипелага — Лонгйирбюэн. Там россиянин провел 13 часов, после чего его доставили на материк — в город Тромсе.

Так как все контактировавшие с мужчиной норвежцы носили средства индивидуальной защиты, власти считают, что угрозы распространения вируса на архипелаге нет. При этом другие члены команды траулера, по данным властей, вероятно, тоже инфицированы.

Общая численность населения Шпицбергена составляет около трех тысяч человек. До этого на архипелаге не было ни одного случая COVID-19. Несмотря на это, все желающие смогли сделать прививки от коронавируса.

В четверг, 7 октября, в Москве выявили 5404 случая заражения COVID-19 — это максимум с 11 июля.