«Вакцина» стала словом 2021 года

Vax («вакцина, «вакцинировать») стало словом 2021 года — его чаще всего употребляли англоговорящие люди. Об этом сообщается на сайте Оксфордского словаря.

По мнению составителей словаря, «ни одно слово не отражает атмосферу года лучше, чем vax». Корень vax породил множество производных форм, которые часто употребляются как в формальных, так и в неформальных контекстах: на сайтах препаратов и в сертификатах. Кроме того, этот корень стал частью огромного запаса выражений: например, «получить вакцину» (getting vaxxed).

«Когда наши лексикографы начали копаться в данных корпуса английского языка, быстро стало очевидно, что vax — особенно поразительный термин. Относительно редко встречающееся слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно использовалось почти в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году», — признали в заявлении эксперты.

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово, отражающее настроение уходящего года — вместо этого составители назвали 16 самых популярных слов и словосочетаний. Среди избранных понятий в том числе те, что касаются эпидемиологической ситуации в мире: «коронавирус», «карантин» и «социальная дистанция». Другим словом года стало понятие «лесной пожар».