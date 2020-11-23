Слово 2020 года не смогли выбрать

Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать одно слово 2020 года. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный на сайте Oxford University Press.

Вместо этого лексикографы выбрали целый ряд слов, наиболее полно описывающих завершающийся год. Среди избранных понятий в том числе те, что касаются эпидемиологической ситуации: «коронавирус», «карантин» и «социальная дистанция».

Помимо этого, оксфордские эксперты отметили слова, характеризующие политические события 2020-го: «импичмент» и «белорусский». Первое относится к процедуре, в рамках которой в Конгрессе США рассматривали обвинение Демократической партии в адрес президента США Дональда Трампа. Второе слово относится к выборам в Белоруссии, в результате которых тысячи жителей страны вышли на демонстрации, выступив против переизбрания президента Александра Лукашенко.

Другим словом года стало понятие «лесной пожар» — в прошлом году лексикографы также выделили то, что относится к климатической ситуации на планете. Им стало словосочетание «климатическое ЧП».

Ранее в ноябре эксперты государственного института русского языка им. А.С. Пушкина признали, что «самоизоляция» и «обнуление» — главные слова 2020 года. На основе анализа текстов тематических блоков экспертами были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью. В Кремле удивились такому выбору.