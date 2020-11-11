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Кремль удивило признание «обнуления» главным словом года

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Кремле удивились тому, что «самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 ноября.

«В политической жизни поправки к конституции были чрезвычайно важным событием в политике и жизни страны», — сказал Песков, объясняя выбор экспертов государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

На основе анализа текстов тематических блоков экспертами были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью. Так, самым популярным оказалось слово «самоизоляция», второе место заняло «обнуление».

Поправка к Конституции об обнулении президентских сроков, которую в числе прочих поддержали большинство россиян в ходе голосования, была внесена по инициативе депутата Валентины Терешковой.

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