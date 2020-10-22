Путин ответил на вопрос о своем президентстве после 2024 года

Президент России Владимир Путин пока не знает, будет ли претендовать на пост главы государства после 2024 года. Об этом он сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.

«Посмотрим, когда придет время», — сказал он, отвечая на вопрос о планах после окончания нынешнего президентского срока.

Путин добавил, что поправки к Конституции направлены на развитие страны, а не на «обнуление» его президентства.

Ранее глава государства говорил, что во время исполнения своих обязанностей он превращается в функцию и выполняет свою главную задачу — обеспечивает интересы страны и россиян. «Все остальное я стараюсь не замечать», — отмечал он.