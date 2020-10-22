Путин ответил изображающим его «убийцей с клыками» фразой «меня не колышет»

Президент России Владимир Путин заявил, что его «не колышет» то, как его представляют критики. Их нападки продолжаются со времен борьбы с террористами на Кавказе, сказал он, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.

«К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали, и с клыками, и так, и сяк. Так что меня это не колышет», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, что в Европе его часто представляют «чуть ли не убийцей».

Путин добавил, что при исполнении своих обязанностей он превращается в функцию, главная цель которой — обеспечивать интересы российского народа, граждан и страны. «Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию», — заключил российский лидер.

Ранее президент предостерег недругов России, ожидающих постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Об этом он сказал, рассуждая о СССР, США и Великобритании, создавших послевоенный миропорядок. По мнению Путина, Россию попытались списать со счетов.