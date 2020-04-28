После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах

Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы. Новый антипример поведения людей он привел в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. (...) Мы знаем, что общество Спарты, действительно, было построено на жестких порядках, однако это ей не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна», — сказал Путин. Он подчеркнул, что те, кто сейчас предлагает пожертвовать пожилыми людьми, оказавшимися в группе риска коронавируса, «оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин прибегает к красочным сравнениям и историческим образам в речи, чтобы нагляднее донести до людей свои мысли. Он отметил, что президент «знает вес своего слова», подчеркнул представитель Кремля. Президент работает без суфлеров и перед каждым выступлением тщательно готовится. «Помимо того, что у него действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов», — сказал Песков.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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