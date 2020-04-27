Песков объяснил появление печенегов и половцев в речи Путина

Президент России Владимир Путин прибегает к красочным сравнениям и историческим образам в своей речи, таким как «печенеги и половцы» или «раб на галерах», чтобы нагляднее донести до людей свои мысли. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом Путин не стремится специально к тому, чтобы люди «растащили» его слова на цитаты, считает он. «Каждое слово, которое он произносит публично, анализируется и становится предметом самого пристального внимания, — отметил Песков. — Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет. Но если вы полагаете, что он ради этого что-то такое специально говорит, то это не так».

Тем не менее Путин «знает вес своего слова», подчеркнул представитель Кремля. Президент работает без суфлеров и перед каждым выступлением тщательно готовится. «Помимо того, что у него действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов», — сказал Песков.

8 апреля в ходе заседания с членами правительства и губернаторами Путин сравнил «заразу коронавирусную» с печенегами и половцами и заявил, что при определенных усилиях Россия сможет победить пандемию.

Позже СМИ обратили внимание на то, что фраза Путина про печенегов и половцев частично совпадает с цитатой юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи. С этой речью он выступил на суде по делу пожилой женщины, которая украла чайник, дойдя до крайней бедности.

В России с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 81 тысячи человек. Излечились 6767 пациентов, умерли — 747.

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