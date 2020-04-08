Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Путин собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах
Блогерша прикрыла тело подушкой во время изоляции и случайно запустила тренд
Медведь загнал отбивавшегося петардами россиянина на дерево и съел его продукты
Принц Гарри заскучал по дому
Россию и Асада обвинили в химических атаках с воздуха
Собянин призвал бизнес воздержаться от сокращений
В Британии предупредили о попытках России использовать хаос из-за коронавируса
Российский госдолг оказался никому не нужен
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд
В России перечислили технику Украины для захвата Крыма
Новости партнеров

В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В обращении президента Владимира Путина к гражданам, с которым глава государства выступил 8 апреля, есть интерпретированная фраза из речи юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи. На это обратило внимание издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Фраза частично совпадает с цитатой Плевако из его выступления на суде по делу пожилой женщины, которая, дойдя до крайней бедности, украла чайник.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин, обращаясь к россиянам в связи с распространением коронавируса. Плевако, выступая в качестве адвоката на суде в Москве, произнес следующее в оправдание пошедшей на кражу женщины: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…» Благодаря этой фразе юристу удалось убедить присяжных признать подсудимую невиновной, отмечает сайт «Право.ru».

Федор Плевако был одним из самых известных юристов и ораторов Российской империи в конце XIX — начале XX века. Он считался одним из лучших адвокатов Москвы тех времен, защищал представителей знати и участвовал в нескольких крупных политических процессах, в частности по делу о Морозовской стачке, одной из крупнейших забастовок рабочих в Российской империи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правила жизни Федора Плевако
Путин анонсировал новый план поддержки экономики
Путин обратился к россиянам с призывом
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания СНВ-III

«Боезарядов столько, что можно взорвать земной шар»

10 лет назад Россия и США договорились по ядерным ракетам, и мир стал безопаснее. Но надолго ли?
18:57Сегодня

Собянин призвал бизнес воздержаться от сокращений

18:18Сегодня

Путин собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах

18:03Сегодня

В Москве анонсировали обещанные Путиным выплаты безработным 

Россия00:01 7 апреля

«Это тяжелейший выбор для врача»

Из-за коронавируса каждый день умирают тысячи пациентов. Как решить, кого из них нужно спасать?
19:05Сегодня

Эксперт назвал факторы лидерства РФ в новом рейтинге военного влияния государств

17:53Сегодня

Пожилые москвичи в самоизоляции вспомнили о вспышке оспы в столице 

17:42Сегодня

В России разрешили досрочно закончить учебный год из-за коронавируса

Россия13:56 7 апреля

«Норма уже не будет прежней»

Как коронавирус навсегда изменит города, общество и всю жизнь людей на планете
17:31Сегодня

Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России

17:13Сегодня

Назван главный источник заражения пожилых россиян коронавирусом

17:08Сегодня

В Совфеде оценили возможности бюджета в рамках поручений Путина

Россия
Собянин призвал бизнес воздержаться от сокращений
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Путин собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
В Москве анонсировали обещанные Путиным выплаты безработным
Эксперт назвал факторы лидерства РФ в новом рейтинге военного влияния государств
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания СНВ-III«Боезарядов столько, что можно взорвать земной шар»
10 лет назад Россия и США договорились по ядерным ракетам, и мир стал безопаснее. Но надолго ли?
Все материалы
Мир
Американские сенаторы обвинили ВОЗ в подчинении коммунистам Китая
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Все материалы
Бывший СССР
Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
«Можно кричать караул»
Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу
По улицам украинских городов провезли гроб для пропаганды карантина
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Все материалы
Экономика
Российский госдолг оказался никому не нужен
В России допустили двузначное падение экономики
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Названы самые обедневшие российские олигархи
Расщедрились
Российские бизнесмены решили помочь в борьбе с коронавирусом. На что пойдут миллиарды рублей
Стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
Российский лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного»
Все материалы
Наука и техника
В России начали тестировать препараты от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названа точная опасность коронавируса для детей
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Известный физик с коронавирусом скончался
«Мрачные пережитки прошлого»
 
В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии
Все материалы
Спорт
Российская фигуристка рассказала о панической атаке на самоизоляции
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Слуцкий назвал игрока своей команды «лохом и злостным нарушителем карантина»
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Поветкин призвал братьев Емельяненко выяснить отношения с глазу на глаз
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Боец UFC выложила новые откровенные фото и подверглась критике
Все материалы
Культура
Раскрыт диагноз Бабкиной
Инструкции по выживанию
Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
«Я никогда так много не молилась»
Коронавирус нашли уже у сотен знаменитостей. Что с ними происходит?
Группа «Несчастный случай» представила клип «Мир во время чумы»
Домохозяйки тоже плачут
 
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Галустян сбрил бороду и усы
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса
Мужчина лишился заработка из-за эпидемии и погиб в зубах крокодила
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Медсестра продолжила работать на пенсии и погибла от коронавируса
Скотт Джозеф Келли«Это серьезное испытание»
Космонавты, отшельники и мореплаватели — о том, как пережить самоизоляцию в эпоху коронавируса
Сестра погибшей от коронавируса поделилась ее последним посланием
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
Все материалы
Московской полиции разрешили штрафовать водителей во время карантина
Длительный тест Lada XRay Cross с вариатором
Удиви меня: первые недели с приподнятым хэтчбеком из Тольятти
Россиянам продлят срок действия автомобильных прав из-за коронавируса
Автомобили с пересаженным лицом
Как, зачем и для кого одни автомобили маскируют под другие
В России выросли продажи новых автомобилей несмотря на коронавирус
Крохотная машинка, которая спасла BMW от банкротства
12 лошадиных сил, лобовое стекло на единственной двери и самый неагрессивный дизайн в истории BMW
Найдено 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Все материалы
Дом
Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram
Партнерский материал
Шик и блеск
Как выглядит идеальный дом? Тест
Названы регионы России с дорожающим жильем
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
В России задумались над увеличением порога ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российский регион обеспечат современными библиотеками
В Минобрнауки оценили переход российских вузов на дистанционное обучение
Утрату трудоспособности россиян предложили устанавливать онлайн
Все материалы